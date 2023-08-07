Yeşil kahve nedir? Yeşil kahve nasıl yapılır?

Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:32

Güncelleme: 07.08.2023 - 11:32

‘Coffea’ bitkisinin henüz kavrulmamış tohumlarına yeşil kahve denir. Kahve meyvesi kuru veya yaş işleme yöntemiyle birkaç aşamadan geçtikten sonra üzerindeki kabuk ve zarı ayrıştırılır. Böylece yeşil kahve çekirdeği elde edilir. Yaygın olarak kullanılan kahve, bu kahve çekirdeklerinin kavrulması ile elde edilir. Kavrulma sırasında kahvenin lezzet ve aroma gibi karakteristik özellikleri meydana gelir. Kavrulma işlemi boyunca kahve çekirdeği zarı uzaklaşır ve organik bileşiklerin yanması sonucu faydalı bazı özelliklerinde kayıplar olur. Kahve, kafein içeriği yüksek bir içecektir. Olgun kahve çekirdeğinin kuru ağırlığının yüzde 1-2’si kafeindir. Bir fincan kahve yaklaşık 80 mg kafein içerir. Yeşil kahve insan vücuduna en çok antioksidan sağlayan içecektir. Yeşil kahvenin hafif antidepresan etki göstererek serotonin ve dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olur. İçerdiği magnezyum kalsiyum gibi mineraller ve B grubu vitaminler de genel sağlık için iyi birer destektir.

YEŞİL KAHVE NASIL PİŞİRİLİR?

Yeşil kahvenin pişirme yöntemi, normal kahveye göre daha farklıdır. İçeriğinde bulunan minerallerle faydalı olarak görülen yeşil kahve, pişirilmeden önce çekilmelidir. Yeşil kahveyi çekerken Türk kahvesi ve espresso gibi ince tanecikli olması sağlanabilir. Yeşil kahve, cezvede pişirilebilir. Ancak besin değerlerinin kaybolmaması için, pişirme esnasında mutlaka soğuk su kullanılmalıdır.

Yeşil kahvenin faydalarını kaybetmemek için, kaynatılmadan demleme usulü ile hazırlanması önerilir. Yeşil kahvenizi kaynar suya ilave edip 5 dakika demlenmeye bırakın. Tadının normal kahveye göre daha farklı olduğu ve hatta çoğu kişi tarafından zor tüketildiği bir gerçek. Demlerken içine belki aroma verici tarçın, karanfil, hindistancevizi yağı gibi ilaveler yapılabilir.

Bir tatlı kaşığı çekilmiş yeşil kahve cezveye alınır ve üzerine bir fincan su eklenir. Kahve ve su hafifçe karıştırılır. Cezve ocağın üzerine alınır ve kısık ateşte pişmeye bırakılır. Kahve, kaynamaya başlamadan önce ocaktan alınır ve fincana boşaltılır.

Yeşil kahvenin akşam saatlerinde tüketilmesi, hem sindirim, hem de uyku sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, sabah kahvaltıdan sonra veya ikindi saatlerinde tüketilmesi, daha uygun olacaktır.

Yeşil kahve, günde 1-2 fincanı geçmeyecek şekilde tüketilmelidir. Kronik rahatsızlığı olanlar, hamileler, emziren anneler ve ilaç kullananlar, yeşil kahve tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır.







