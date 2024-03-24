Yöresel lezzetin pratik hâli: Ev yapımı İzmir köfte

Yayınlanma: 24.03.2024 - 13:45

Güncelleme: 24.03.2024 - 13:45

Sıcak servis edildiğinde, ev yapımı İzmir köfte misafirlerinizi ve sevdiklerinizi hem lezzetiyle hem de sıcaklığıyla kucaklayacak, sofralarınıza ayrı bir keyif katacak. Bu tarif, İzmir'in eşsiz lezzetini evlerinize taşımak isteyen herkes için mükemmel bir seçenektir. İşte, ev yapımı İzmir köfte tarifi...

İZMİR KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

500 gram az yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

1/2 (yarım) demet maydanoz

1,5 su bardağı bayat ekmek içi

Karabiber

Kırmızı pul biber

Kekik

Tuz

Diğer malzemeler;

4 adet domates 4 adet patates 3 adet çarliston biber 1 tatlı kaşığı salça 3 yemek kaşığı sıvı yağ

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Yapılış