Yöresel lezzetin pratik hâli: Ev yapımı İzmir köfte
İzmir köfte, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir ve yöresel tatları pratik bir şekilde evinizde deneyimlemek isteyenler için ideal bir seçenektir. Bu geleneksel lezzet, zengin baharatlarla harmanlanmış nefis bir köfte karışımı ve özel sosuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte, ev yapımı İzmir köfte tarifi...
Sıcak servis edildiğinde, ev yapımı İzmir köfte misafirlerinizi ve sevdiklerinizi hem lezzetiyle hem de sıcaklığıyla kucaklayacak, sofralarınıza ayrı bir keyif katacak. Bu tarif, İzmir'in eşsiz lezzetini evlerinize taşımak isteyen herkes için mükemmel bir seçenektir. İşte, ev yapımı İzmir köfte tarifi...
İZMİR KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
Köftesi için:
- 500 gram az yağlı kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 1 adet yumurta
- 1/2 (yarım) demet maydanoz
- 1,5 su bardağı bayat ekmek içi
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- Kekik
- Tuz
Diğer malzemeler;
- 4 adet domates
- 4 adet patates
- 3 adet çarliston biber
- 1 tatlı kaşığı salça
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Yapılış
- Ekmek içini ve arkasından soğanı rondodan geçiriyoruz. (isterseniz rendeleyip, ufalayabilirsiniz)
- Yumurtayı, ince ince doğranmış maydanozu, baharatları ve kıymayı da ekleyip iyice yoğuruyoruz.
- Parmak uzunluğunda ince ve uzun bir şekil verip biraz dinlenmesi için tabağa sıralıyoruz.
- Patatesleri soyup, elma dilimi şeklinde keselim. Patateslerle köfteler aynı boy olursa, daha şık gözükecektir.
- Sıvı yağı iyice kızdırıp (çok yağ çekmesin diye) önce patatesleri arkasından da köfteleri azıcık kızartıyoruz. (kesinlikle iyice pişirmeyin ağır olur, kızarmadan almamız gerekiyor)
- Daha sonra tepsiye, yan yana olacak şekilde bir patates bir köfte şeklinde sıralayın.
- Sonrasında sos tenceremize sıvı yağımızı alıyoruz, salçamızı da ekleyip iyice karıştıralım.
- Arkasından rendelediğimiz 3 adet domatesi de ekleyip 10 dakika pişmeye bırakalım, isterseniz sarımsak da atabilirsiniz içine. Kekik ve tuzunu da ekledikten bir kaç dakika sonra ocaktan alıyoruz. Bu aşamada sosun içerisine 1,5 su bardağı su ekleyerek de yapabilirsiniz dilerseniz eklemeden yemeği fırına koymadan önce tepsinize 1 su bardağı sıcak su da ekleyebilirsiniz.
- Hazırlanan sosu patates ve köftelerin üzerine hepsine değecek şekilde döküyoruz ki kurumasın pişerken.
- Üzerine 1 adet soyulup dilimlenmiş domatesi sıralıyoruz, biberleri de kesip içini temizledikten sonra aralarına yerleştiriyoruz.
- Fırına atmadan önce tepsinin kenarından 1 çay bardağı sıcak su koyup önceden ısıtılmış 180°C fırında patateslerin üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. (Benim yemek tam 1 saatte istediğim kıvamda pişti, fırından fırına değişiklik gösterebileceği için 20-25 dakikada pişmesi de mümkün, kontrollü olmalısınız.)
- Dilerseniz 30. dakikadan sonra açıp, tepsinin içindeki sostan köftelerin ve patateslerin üzerine biraz gezdirin.
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