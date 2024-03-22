Yenilik arayanlara Havuçlu Humus tarifi...

Yayınlanma: 22.03.2024 - 21:58

Güncelleme: 22.03.2024 - 21:58

Havuçlu humus, havuçların hafif tatlılığıyla enfes bir lezzet sunar. Ayrıca, havuçların içerdiği beta-karoten ve diğer antioksidanlarla besleyici özellikleri de cabasıdır. Bu tarif, sağlıklı ve lezzetli bir alternatif arayanlar için harika bir seçenek.

Farklı ve ilginç tatlar keşfetmek için havuçlu humus tarifini denemeden geçmeyin...

Malzemeler

1/4 su bardağı zeytinyağı, artı üzerine gezdirmek için ekstra

1/4 çay kaşığı kimyon

1 büyük diş sarımsak, ezilmiş

450 gram havuç, soyulmuş ve minik parçalara kesilmiş

1 1/2 çay kaşığı koşer tuz, bölünmüş

1/3 su bardağı tahin

1/4 su bardağı taze limon suyu

Taze çekilmiş karabiber

Kırmızı biber, servis için

Yapılışı

Bir tavada 1 yemek kaşığı zeytinyağını orta ateşte ısıtın. Kimyonu ekleyin ve kokusu çıkana kadar yaklaşık 1 dakika kavurun. Ardından ezilmiş sarımsağı ekleyin ve 30 saniye kadar daha kavurun, karıştırarak.

Soyulmuş ve dilimlenmiş havuçları, 1 çay kaşığı tuz ve 1/4 su bardağı suyu tavaya ekleyin. Tüm havuçlar yağa bulanıncaya kadar karıştırın. Ardından tavanın kapağını kapatın ve havuçları yaklaşık 15 dakika pişirin, arada bir karıştırarak. Havuçlar yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin.

Havuçlar piştikten sonra, bir mutfak robotuna aktarın. Üzerine tahin, taze limon suyu, birkaç öğütülmüş karabiber, kalan 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1/2 çay kaşığı tuz ekleyin. Tüm malzemeler pürüzsüz olana kadar robotu çalıştırın, gerektiğinde spatula ile kenarları temizleyin.