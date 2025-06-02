Yozgat Mutfağının Saklı Hazinesi: Düğürcük Çorbası tarifi

Yozgat’a yolunuz düşerse, yöre halkının “düğürcük” dediği özel bir çorbayla karşılaşabilirsiniz. Hem adı hem tadı ilginç olan bu çorba, ince bulgurun yoğurtla harmanlanarak pişirilmesiyle hazırlanıyor. Anadolu mutfağının en sade ama en güçlü örneklerinden biri olan düğürcük çorbası, özellikle soğuk kış günlerinde bağışıklığı güçlendirmesiyle biliniyor. İşte Yozgat’a özgü bu kıymetli çorbanın tarifi...
DÜĞÜRCÜK ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1,5 su bardağı süzme yoğurt
- 1 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı nane
- 5 su bardağı su
- Tuz
Yapılışı:
- Bulguru yıkayıp süzdükten sonra geniş bir tencerede 5 su bardağı su ile yumuşayana kadar haşlayın.
- Başka bir kapta yoğurt, un ve yumurtayı pürüzsüz hale gelene kadar çırpın.
- Haşlanan bulgurun suyundan bir kepçe alarak yoğurtlu karışıma ekleyin ve ılımasını sağlayın (yoğurdun kesilmesini önlemek için).
- Yoğurtlu karışımı yavaş yavaş tencereye dökün ve karıştırarak birkaç dakika daha kaynatın.
- Ayrı bir tavada tereyağını eritip nane ile yakın; çorbanın üzerine gezdirin.
- Sıcak servis edin.