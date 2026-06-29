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Tencerede lokanta lezzeti: Sebzesi tam kıvamında Orma Kebabı tarifi...

Tencerede lokanta lezzeti: Sebzesi tam kıvamında Orma Kebabı tarifi...

29.06.2026 22:37:00
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Haber Merkezi
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Tencerede lokanta lezzeti: Sebzesi tam kıvamında Orma Kebabı tarifi...

Yanına sadece tane tane dökülen bir pirinç pilavı ile menünün kusursuzlaştırılabileceği enfes Orman Kebabı tarifi...
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Et ve kök sebzelerin aynı tencerede kendi sularıyla usul usul piştiği, muazzam klasik! Bezelye, patates ve havuç üçlüsünün kuşbaşı etle buluştuğu Orman Kebabı, kalabalık sofraların ve akşam yemeklerinin tartışmasız yıldızı...

MALZEMELER

500 gram dana kuşbaşı et

1 su bardağı bezelye (Taze, dondurulmuş veya konserve)

2 adet orta boy patates (Küp küp doğranmış)

2 adet orta boy havuç (Küp küp doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik (Kekik bu yemeğin ruhudur)

1 yemek kaşığı un (Etleri bulamak için)

Üzerini geçecek kadar sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Kuşbaşı etleri geniş bir kaseye alın, üzerine 1 yemek kaşığı unu serpip harmanlayın. (Bu işlem yemeğin suyunun şeffaf değil, lokantalardaki gibi hafif kıvamlı ve helmeli olmasını sağlar).

Tencereye sıvı yağı alıp ısıtın. Unlanmış etleri ekleyip yüksek ateşte renkleri dönene ve sularını çekene kadar kavurun.

Suyunu çeken etlerin üzerine tereyağını ve doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar soteleyin. Geç piştiği için önce küp doğranmış havuçları ilave edip 3-4 dakika daha kavurun.

Domates ve biber salçasını tencereye alıp çiğ kokusu çıkana kadar karıştırın.

Küp doğranmış patatesleri ve bezelyeleri ilave edin. Tüm malzemeleri ezmeden 1-2 dakika nazikçe çevirin.

Yemeğin üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak suyu ilave edin. Karabiberi ekleyip tencerenin kapağını kapatın. (Kekiği ve tuzu en son ekleyeceğiz).

Kaynayana kadar orta, kaynadıktan sonra kısık ateşte etler ve sebzeler tamamen yumuşayana kadar (yaklaşık 40-45 dakika) pişirin. Ocaktan almaya 5 dakika kala tuzunu ve bolca kekiğini ekleyip altını kapatın. Sıcak sıcak servis yapın.

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