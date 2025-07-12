Yumurta sevmeyen çocuklar için eğlenceli Tarif: Bulut yumurta

Yumurta, çocukların gelişimi için vazgeçilmez bir protein kaynağı. Ancak bazı çocuklar klasik haşlanmış ya da omlet formunu sevmez. İşte bu noktada imdada bulut gibi kabaran, pofuduk görünümlü bulut yumurta yetişiyor! Hem yapımı kolay hem de tabağa geldiğinde göz alıcı bir görüntü sunan bu tarifle çocuklar kahvaltıyı sabırsızlıkla bekleyecek.

MALZEMELER

1 adet büyük boy yumurta

Bir tutam tuz

(İsteğe bağlı) çok az karabiber veya kaşar rendesi

(İsteğe bağlı) minik doğranmış sebzeler (biber, maydanoz gibi)

TARİF

Yumurtanın akı ve sarısını dikkatlice ayırın. Sarısını bütün halde küçük bir kasede kenara alın.

Yumurta akını bir tutam tuzla birlikte mikserle sertleşene kadar çırpın. (Ters çevirdiğinizde akmamalı.)

Dilerseniz içine minik sebze parçaları veya çok az rendelenmiş kaşar ekleyebilirsiniz.

Fırın kağıdı serili tepsiye yumurta akını kaşıkla koyun. Ortasını hafif çukurlaştırın (sarısı için yer açın). Bulut gibi görünmesine özen gösterin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 3–4 dakika pişirin. Ardından fırını açın, çukur kısmına sarısını yerleştirin ve 2–3 dakika daha pişirin.

(Yumuşak sarı seviyorsanız kısa süre yeterli, daha katı isterseniz 4–5 dakika tutabilirsiniz.)