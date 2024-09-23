Yumuşacık Budapeşte tatlısı tarifi
Budapeşte tatlısı, yumuşak kek dokusu ve hafif kremasıyla her ısırıkta tatlı bir lezzet şöleni sunar. İçindeki taze meyvelerle ferahlık kazanan bu tatlı, misafirlerinizi etkilemek için mükemmel bir seçimdir.
Budapeşte Tatlısı, hafif ve lezzetli bir tatlı seçeneği arayanlar için mükemmel bir tercih. Yumuşacık rulo kekin içine krema ve meyvelerle yapılan bu tatlı, hem göze hitap eder hem de damakları şenlendirir. İşte adım adım Budapeşte Tatlısı tarifi...
Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı un
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 1 yemek kaşığı kakao (isteğe bağlı)
Krema için:
- 1 paket krem şanti
- 1 su bardağı soğuk süt
- 1 su bardağı dilimlenmiş muz veya çilek
Üzeri için:
- Pudra şekeri
Yapılışı
Keki Hazırlayın: Yumurtaları ve şekeri bir kapta iyice çırpın. Üzerine un, vanilin, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyin. Karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökün ve 180°C'de yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
Krema Yapımı: Krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve buzdolabında soğumaya bırakın.
Keki Rulo Haline Getirin: Fırından çıkardığınız keki yağlı kağıt yardımıyla rulo şeklinde sarın ve ılımaya bırakın.
Tatlıyı Doldurun: Keki açın ve kremayı üzerine yayın. Dilimlenmiş muz veya çileği kremanın üzerine yerleştirin.
Rulo Yapın: Keki tekrar rulo haline getirin ve üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis yapın.
Afiyet olsun!
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