Hazır yufkadan çıtır çıtır Arnavut Böreği tarifi

Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:53

Güncelleme: 23.09.2024 - 09:53

Arnavut böreği, lezzeti ve çıtır dokusuyla sofraların vazgeçilmezi olan bir börektir. Hazır yufkayla yapabileceğiniz bu pratik tarif sayesinde, geleneksel Arnavut böreğini kısa sürede hazırlayabilir ve sevdiklerinize sunabilirsiniz.

Malzemeler

6 adet hazır yufka

1 su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak)

400 gr beyaz peynir veya lor peyniri

1 demet maydanoz (ince kıyılmış)

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Bir kasede süt, yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı çırpın. Karışımı börek sosu olarak kullanacaksınız.

Peyniri bir kaba alın ve ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırın. Damak tadınıza göre tuz ve karabiber ilave edin.

İlk yufkayı tezgaha serin ve üzerine hazırladığınız sos karışımından fırça yardımıyla sürün. İkinci yufkayı da üzerine serip tekrar soslayın.

Yufkaları ortadan ikiye kesin ve peynirli iç harcı geniş kenarına yerleştirerek sıkı bir şekilde rulo yapın.

Börekleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

Bu çıtır çıtır Arnavut böreği, dışı altın sarısı, içi yumuşacık yapısıyla herkesin beğenisini kazanacak! Afiyet olsun.