MasterChef midye pilaki nasıl yapılır? Enfes midye pilaki tarifi...

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:31

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:31

Midye pilaki, Türk mutfağının zengin deniz ürünleri tariflerinden biri olup, lezzetli ve besleyici bir seçenektir. Taze midyelerin, sebzeler ve aromatik baharatlarla bir araya gelmesiyle hazırlanan bu yemek, özellikle deniz ürünü sevenler için ideal bir tercihtir. Hafif ve doyurucu yapısıyla midye pilaki, genellikle soğuk bir meze olarak sunulur, ancak ana yemek olarak da keyifle tüketilebilir. Özellikle özel davetlerde ve sofralarda fark yaratmak isteyenler için midye pilaki hem lezzeti hem de sunumuyla göz doldurur. Peki, MasterChef midye pilaki nasıl yapılır? İşte, enfes midye pilaki tarifi...

MİDYE PİLAKİ TARİFİ

Malzemeler:

75 ayıklanmış midye

2 soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 havuç

5 çarliston biber

3 yemek kaşığı su

1 patates

1 kereviz

1 çay kaşığı toz şeker

4 diş sarımsak

1 domates

1 yemek kaşığı un

4 kornişon salatalık turşusu

5 dal maydanoz

Tuz

MİDYE PİLAKİ YAPILIŞI

Midyeleri bol suyla yıkayıp su¨zu¨n. Soğanları temizleyip kıyın.

Havuçları ve çarliston biberleri temizleyip ince doğrayın.

Kereviz ve patatesi soyup ku¨p şeklinde doğrayın.

Sarımsakları soyup ezin. Maydanozları temizleyip kıyın.

Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın.

Soğanları ekleyip birkaç dakika kavurun.

Biberler ve havuçları ilave edip 2-3 dakika daha kavurmaya devam edin.

Üzerine su ekleyin.

Kereviz ve patatesi ilave edip karıştırın.

Tuz, toz şeker ve sarımsakla tatlandırıp 10 dakika pişirin.

Domatesin kabuğunu soyup ku¨p şeklinde doğrayın ve 1 yemek kaşığı unla harmanlayın.

Tencereye ekleyin.

Bu¨tu¨n malzemeler suyunu çekinceye kadar pişirip midyeleri ekleyin.

10 dakika arada karıştırarak soteleyin.

Midye pilakiyi servis tabağına alın.

Servis yapın.

Afiyet olsun!