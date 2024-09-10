Yunan mutfağının enfes salatası: Melitzanosalata tarifi

Yayınlanma: 10.09.2024 - 13:02

Güncelleme: 10.09.2024 - 13:02

Yunan mutfağı, zengin Akdeniz lezzetleriyle bilinirken bazı gizli kalmış tatları da barındırıyor. Melitzanosalata, közlenmiş patlıcanın zeytinyağı, limon suyu ve sarımsakla buluştuğu, hafif ve aromatik bir meze olarak sofralara geliyor. Özellikle yaz aylarında soğuk olarak servis edilen bu eşsiz lezzet, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek. İşte, Melitzanosalata tarifi...

MELİTZANOSALATA TARİFİ

Malzemeler

2 büyük patlıcan

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı beyaz sirke

Tuz ve karabiber

Maydanoz

Yapılışı: