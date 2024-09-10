Yunan mutfağının enfes salatası: Melitzanosalata tarifi

Yunan mutfağının daha az bilinen fakat lezzetiyle damaklarda iz bırakan Melitzanosalata, közlenmiş patlıcanın zeytinyağı ve sarımsakla harmanlanarak hazırlanan benzersiz bir meze. Sofralara hafif ve taze bir tat katmak isteyenler için mükemmel bir seçenek. İşte, Melitzanosalata tarifi...

Yunan mutfağının enfes salatası: Melitzanosalata tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 13:02

Yunan mutfağı, zengin Akdeniz lezzetleriyle bilinirken bazı gizli kalmış tatları da barındırıyor. Melitzanosalata, közlenmiş patlıcanın zeytinyağı, limon suyu ve sarımsakla buluştuğu, hafif ve aromatik bir meze olarak sofralara geliyor. Özellikle yaz aylarında soğuk olarak servis edilen bu eşsiz lezzet, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek. İşte, Melitzanosalata tarifi...

MELİTZANOSALATA TARİFİ

Malzemeler

  • 2 büyük patlıcan
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı beyaz sirke
  • Tuz ve karabiber
  • Maydanoz

Yapılışı:

  1. Patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin. Közlenen patlıcanları soğuması için kenara alın.
  2. Soğuyan patlıcanların kabuklarını soyun ve ince ince doğrayın ya da çatalla ezin.
  3. Ezilmiş sarımsağı, limon suyunu, beyaz sirkeyi ve zeytinyağını patlıcanların üzerine ekleyin.
  4. Tuz ve karabiberle tatlandırın. İsteğe bağlı olarak ince doğranmış maydanozla süsleyin.
  5. Servis öncesi buzdolabında soğutun. Ekşi maya ekmeğiyle servis edebilirsiniz.

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