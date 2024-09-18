Sunumseverlerin favorisi olacak pratik lezzet: Kozalak tatlısı tarifi
Kozalak tatlısı, adını etkileyici kozalak şeklinden alarak tatlı severlerin beğenisini kazanan mükemmel bir tatlıdır. Bu özel tatlı, hem göz alıcı sunumuyla hem de damakta bıraktığı eşsiz lezzetle dikkat çeker. Kozalak tatlısı, hem pratik hazırlanışı hem de leziz içeriği ile günlük tatlı ihtiyacını karşılamak için ideal bir tercihtir.
Aynı zamanda özel günlerde ve misafirliklerde sunulabilecek şık bir alternatif olarak da öne çıkar. Sunumundaki estetik ve içeriğindeki tatlarla, tatlı severlerin beğenisini kazanacak bu tatlı, her mevsimde ve her sofrada mükemmel bir seçimdir. Peki, sunumseverlerin favorisi olacak bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes kozalak tatlısı tarifi...
KOZALAK TATLISI TARİFİ
Malzemeler
4 yemek kaşığı tereyağı
1 paket bitter çikolata
1 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı ince çekilmiş badem
5 su bardağı mısır gevreği
KOZALAK TATLISI YAPILIŞI
Sıcak su üzerine yerleştirilmiş bir kabın içinde tereyağını, bitter çikolatayı ve kakaoyu karıştırarak eritin.
Karışım tamamen eriyip pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
Eriyen karışıma ince çekilmiş bademleri ve mısır gevreklerini ekleyin.
Karışımı iyice karıştırarak tüm malzemelerin birbirine geçmesini sağlayın.
Ocaktan alınan karışımı bir süre soğuması için buzdolabına koyun.
Karışımın yaklaşık 15 dakika soğumasını bekleyin.
Karışımı bir limon sıkacağının iç kısmına sıkıca doldurun.
Üzerine yağlı kağıt serili bir tepsiye ters çevirin.
Bu işlemi karışım bitene kadar tekrarlayın.
Hazırladığınız kozalak tatlılarını en az 1 saat buzdolabında dinlendirin.
Afiyet olsun!
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