Zengin doyurucu bir ana yemek: Musakka tarifi

Akşam yemeklerinde sofralara lezzet katacak bir tarif arıyorsanız, fırında musakka mükemmel bir seçenek olabilir. Klasik musakkada patlıcan, kıyma, domates ve baharatlar birleşerek harika bir lezzet ortaya çıkarıyor. Hem pratik hem de doyurucu olan bu tarif, özellikle etli yemekleri sevenler için ideal. İşte sizler için hazırladık, adım adım musakka tarifi.
FIRINDA MUSAKKA TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet patlıcan
- 300 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay bardağı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 su bardağı su
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Patlıcanlar alacalı şekilde soyulur, dilimlenir ve tuzlu suda 15 dakika kadar bekletilir. Ardından suyu süzülüp, kağıt havluyla fazla suyu alınır.
- Kızartma için bir tavaya zeytinyağı alınır, patlıcan dilimleri her iki tarafı da altın rengini alana kadar kızartılır ve kağıt havlu üzerine alınarak fazla yağı süzülür.
- Aynı tavada kıyma, ince doğranmış soğan ve sarımsaklarla kavrulur. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirilir.
- Domates salçası, doğranmış domatesler ve baharatlar eklenir. Birkaç dakika daha pişirilip su ilave edilir, karıştırılır ve kısık ateşte 10 dakika kadar pişirilir.
- Fırın tepsisi yağlanır. İlk sıraya patlıcan dilimleri yerleştirilir, üzerine hazırlanan kıymalı harç eklenir. Ardından yine patlıcan ve kıyma katmanları devam eder.
- Son katman için üzerine kaşar peyniri serpilir (isteğe bağlı).
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirilir.
- Fırından çıkan musakkayı 5 dakika dinlendirip, sıcak servis yapın.