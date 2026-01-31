Zengin doyurucu bir ana yemek: Musakka tarifi

Akşam yemeklerinde sofralara lezzet katacak bir tarif arıyorsanız, fırında musakka mükemmel bir seçenek olabilir. Klasik musakkada patlıcan, kıyma, domates ve baharatlar birleşerek harika bir lezzet ortaya çıkarıyor. Hem pratik hem de doyurucu olan bu tarif, özellikle etli yemekleri sevenler için ideal. İşte sizler için hazırladık, adım adım musakka tarifi.

FIRINDA MUSAKKA TARİFİ

Malzemeler

3 adet patlıcan

300 gram kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı su

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı