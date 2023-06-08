Kavala kurabiyesi nasıl yapılır? Kavala kurabiyesi tarifi…

Yayınlanma: 08.06.2023 - 12:44

Güncelleme: 08.06.2023 - 13:21

1912 yılına kadar, Kavala şehri Osmanlı topraklarına aitti. Mübadele öncesi Kavala’da yaşayan Türkler tarafından yapıldığı söylenen bu kurabiyelerin Osmanlı sarayı mutfağında da yer aldığı biliniyor. Orijinalinde bademler iri parçalar halinde kullanılıyor ancak file bademle de yapabilirsiniz. İşte kavala kurabiyesini tarifi…

KAVALA KURABİYESİ

Malzemeler

150 gram tereyağı

3 su bardağı un

2 yumurtanın akı

1 su bardağı çiğ badem

1 su bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



Üzeri için

Pudra şekeri



Yapılışı



Öncelikle bademleri bütün veya iri iri çekilmiş olarak tavaya alın. Üzerine bir su bardağı unu ilave ederek kısık ateşte kontrollü olarak rengi dönene kadar güzelce kavurun. Kavrulduktan sonra geniş bir kaba boşaltıp soğumaya bırakın. Tamamen soğumuş olması gerekiyor. Daha sonra geniş bir yoğurma kabına pudra şekeri, kabartma tozu, tereyağı, vanilya ve yumurta akı ilave edip, iyice yoğurun. Hamurun kıvamı ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında olmalı. Hamuru tezgah üzerinde bir merdane yardımıyla 1 parmak kalınlığında açın. Eğer yarım ay şeklinde kalıplarınız varsa, onlarla şekil çıkartabilirsiniz ama yoksa su bardağı ile yarım yarım keserek yarım ay şekli verebilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizerek önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında kontrollü olarak pişirin. Soğuyunca üzerine pudra şekeri serperek servis edin. Afiyet olsun.