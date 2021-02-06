"Üretemediğimiz için siyasiler artık 'simit ye, geçin’ hesabı bile yapamayacak"

06 Şubat 2021 Cumartesi, 11:05

Simitçiler, simit parasına muhtaç hale geldiler. Cirolarının yüzde 80’ini kaybettiklerini söyleyen Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Savaş Delibaş, “Hafta sonu dükkanı açsak, müşteri gelmiyor. Vatandaşa hep ‘simit ye geçin’ denir, bu saatten sonra simit bulamayacakları için, siyasiler, onun hesabını da yapamayacaklar” diye tepki gösterdi.

İktidarın pandemi politikaları, esnafı zor duruma sokmaya devam ediyor. Simitçiler, simit üretecek imkanı bulamıyor. Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Delibaş, simitçilerin yaşadığı sorunları ve isteklerini anlattı. Hafta sonunda simitçilerin açık olması, simitçilere bir fayda sağlamadı. Delibaş, “Hafta sonu dükkanı açsak ne olacak müşteri gelmiyor ki. Vatandaş ekmek almaya gidiyor, ama polise ‘simit almaya gidiyorum’ dese cezayı yer. Ciromuzun yüzde 80’ini kaybettik. Bir simit 2 lira, bir müşteri 3 simit alsa bunu paket servis yapsak kuryenin parası bile çıkmaz” diye sitem etti. Delibaş, tüm önlemler alınarak işletmelerin açılmasını istedi.

“ESNAF 1000 LİRAYA MUHTAÇSA ARTIK ESNAFI KONUŞMAYA GEREK YOK”

“Esnaf istihdam oluştururken şimdi yardıma muhtaç halde, belediyelerin önüne yardım kolileri bekleyecek duruma gelmiş” diyen Delibaş, “Esnaf 1000 liralara 700 liralara muhtaç kalmışsa, artık esnafı konuşmamıza gerek kalmıyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“ESNAF KALMAYACAK, SORUNU KÖKTEN ÇÖZMÜŞ OLACAKLAR”

Delibaş, salonların bir an önce açılmasını isteyerek, “Simitçiler salon üzerine kurulmuş bir konsept. Yüzde 80’i kaybeden bir esnaf ne kadar dayanabilir? Gün geçtikçe eriyoruz. Kimsenin nefes alacak durumu kalmadı. 15 gün daha böyle giderse hafta sonu kısıtlamasından ziyade esnaf kalmayacak esnaf bulamayacaklar sorunu kökten çözmüş olacaklar” dedi.

“DÜKKANLAR KAPALI AMA VERGİLER DEVAM EDİYOR”

Delibaş, “Nace kodu” olarak bilinen sektör koduna uyumlu olmadıkları için hiçbir destekten faydalanamadıklarını söyledi. Delibaş, bunun yanında bir de vergi ve fatura masraflarının olduğunu belirterek, “Devlet sağ olsun dükkanlara kısıtlama getiriyor ama elektrik gaz, vergiler devam ediyor.

Esnaf nefesini zor alıyor. Nace koduna uyumlu olmadığımızı gördüğümüzde Ticaret Bakanlığı’na yazdık bakın bizim esnafımız da zor durumda diye. Şu ana kadar gelen bir cevap yok” diyerek Bakanlığa da tepki gösterdi. Delibaş, ikinci kısıtlama döneminde, hacizlerin ertelenmediğini, esnafın hacizle uğraştığını da belirtti.

“ZİNCİR MARKETLERDE KORONA YOK, SİMİTÇİDE VAR !”

Zincir marketlerin tüm esnafı zor duruma soktuğunu anlatan Delibaş, “Şehir cumartesi pazar zincir marketler için açılıyor. Ne HES kodu var ne önlem var, tıklım tıklım, korona yok. Ne hikmetse simitçi salonunda tüm önlemleri almamıza rağmen korona burada var gibi görülüyor. Marketlerin daha fazla şubeleşmesi için bir çaba var” diye isyan etti.

“5 İNSAN ÇALIŞIYOR 3 KİŞİ ÜCRET ALABİLİYOR”

Delibaş, Pandemiden önce 25 kişinin çalıştığı işletmede şu an 5 kişinin çalıştığını söyledi. “Şu an 5 insan çalışıyor. 5 kişinin 3’ü para alıyor 2’si alamıyor, biz birbirimizi idare ediyoruz” diyerek çaresizliklerini dile getirdi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun 2019'da bir etkinlikte çay simit hesabıyla asgari ücretlilere yönelik konuşması tepki çekmişti.

İşte o konuşma

“5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. AK Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlinin maaşı ne kadar? 2 bin yirmi lira. Koyduk kenara. Bir çay bir simit iki lira. Beş kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar, 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira ne yapar; demek ki bin 120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi daha mı kötü" dedi.