İYİ Parti'li Türkkan: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi pazarda'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından pazardaki artıkları toplayan yurttaşların görüntüsünü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
22 Şubat 2021 Pazartesi, 15:00
İYİ Parti'li Türkkan: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi pazarda'
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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından pazarda meyve- sebze artığı toplayan yurttaşarla ilişkin anları paylaştı.

Türkan paylaşımının üzerine, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi pazarda..” notunu düştü.   

Türkkan’ın paylaşımı şöyle: 



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