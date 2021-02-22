İYİ Parti'li Türkkan: 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi pazarda'
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından pazardaki artıkları toplayan yurttaşların görüntüsünü paylaştı.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, sosyal medya hesabından pazarda meyve- sebze artığı toplayan yurttaşarla ilişkin anları paylaştı.
Türkan paylaşımının üzerine, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi pazarda..” notunu düştü.
Türkkan’ın paylaşımı şöyle:
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