İsrail Cumhurbaşkanı: “Lütfen bu deliliği durdurun, sebepsiz bir iç savaş”

13 Mayıs 2021 Perşembe, 11:10

İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lod başta olmak üzere Bat Yam ve Acre gibi kentlerde Filistinliler ile İsrailliler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin konuya ilişkin açıklamasında, pek çok kentte İsrailliler ile Filistinliler arasında yaşanan şiddet olayları için “iç savaşa evrilebileceği” uyarısında bulundu.

Kanal 12 canlı yayınında açıklamada bulunan Rivlin, “Hiçbir sebep olmaksızın bir iç savaşla karşı karşıyayız. Lütfen bu deliliği durdurun" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı, "Bütün yerel liderlere, dini liderlere, vatandaşlara ve anne-babalara yalvarıyorum. Gözlerimizin önünde yaşanan bu korkunç olayları durdurmak için her şeyi yapın" çağrısında bulundu.

"SİZE YALVARIYORUM"

Rivlin, ülkede yaşanan şiddet olaylarına ilişkin yaptığı açıklamasını, "Size yalvarıyorum. Bu ülke hepimize ait. Vazgeçin" şeklinde sonlandırdı.

İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 17'si çocuk, 6'sı kadın 1'i yaşlı olmak üzere 67 Filistinli hayatını kaybetti, 388 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketlerin ise 7 kişinin ölümüne, 54 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.