Ünlü anketçiden AKP'li isme çarpıcı yanıt

11 Haziran 2021 Cuma, 14:44

AKP'li Turan dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Millet İttifakı'nın "parlamenter sisteme geri dönme" vaadi karşısında, "Millet İttifakı kazansa bile, parlamenter sisteme geri dönmenin artık imkanı kalmamıştır. İnsanlar, tüm dünya milletleri, tüm ülkeler, demokratik gelişim içinde değerlendirildiğinde, aldığı bir hakkı geri verme örneği yok" ifadelerini kullanmıştı.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'dan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a 'sistem' çıkışı geldi.

Özkiraz, kişisel Twitter hesabından Turan'ın paylaşımına "Millet ittifakı kazandığı gün parlamenter sisteme geçelim diye yalvaracaksiniz" yanıtını verdi.







