AKP’li Bülent Turan: Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme geri dönmenin imkanı kalmamıştır

10 Haziran 2021 Perşembe, 22:49

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in grup toplantılarındaki açıklamalarına ve Millet İttifakı’nın parlamanter sisteme dönüş çalışmalarına yanıt verdi.

Millet İttifakı'nın "parlamenter sisteme geri dönme" vaadine ilişkin konuşan Turan, "Sayın Akşener, ‘Cumhurbaşkanlığı sistemi eskimiştir, değişmelidir’ tarzı ifadelerde bulundu. Daha ötesine giderek, bir algı ile beraber, sözüm ona, olmaz ya, Millet İttifakı seçimleri kazansa, kazandığı gün sanki parlamenter sisteme geri dönülecekmiş gibi meseleyi değerlendirdi. Bu millet yanlış yapmadığından dolayı liderini, AK Parti’yi Cumhur İttifakı’nı asla yalnız bırakmadı, yanlış yapmadı. O yüzden de Cumhur İttifakı, yeni dönemde de bu ülke yönetiminde bir numaralı ekip olarak işin başında olacak" ifadelerini kullandı.

"Ancak teorik olarak değerlendiriyorum" diyen Turan, şunları söyledi:

"PARLAMENTER SİSTEME GERİ DÖNMENİN İMKANI KALMADI"

"Millet İttifakı kazansa bile, parlamenter sisteme geri dönmenin artık imkanı kalmamıştır. İnsanlar, tüm dünya milletleri, tüm ülkeler, demokratik gelişim içinde değerlendirildiğinde, aldığı bir hakkı geri verme örneği yok. Örneğin tek partili sistemden çok partili sisteme geçtiğimizde, öyle bir çalışma yapalım ki tekrar çok partiliden tek partili sisteme geçelim, imkanı olmadığı gibi; parlamenter sistemden de halkın direkt oy verme anlamına gelen başkanlık sisteminden geri dönüp eski sisteme geçme imkanı, ihtimali, dünyada olmayan bir örnek."

"400 VEKİL ALACAK, BÖYLE BİR İHTİMAL VAR MI?"

Millet İttifakı'nın kazanması halinde de, aynı gün parlamenter sisteme geçileceği algısının yanlış olduğunu belirten Turan, "Bir defa, 600 vekilin içinde 400 vekil olursa değişiklik, halka sunulmadan Meclis’teki çoğunlukla karşılanabilir. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti yok olacak, MHP yok olacak da Millet İttifakının paydaşları 400 vekil alacak. Böyle bir anket teori ihtimal var mı? Kimseyi kandırmayın seçimleri kazansanız bile geri dönmenin imkanı olmayan sistem değişikliğini gündem kısıtlığı olarak değerlendiriyoruz. Artık bunları aşmak zorundayız diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.