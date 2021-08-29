CHP'den AKP'li Kabaktepe'ye yanıt
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, arıza yapan metrobüs videosunu paylaştı. CHP'li Gamze Taşçıer'den 'bu çağrı çok kıymetli, 9 aydır Recep Tayyip Erdoğan'ın onay imzasını bekliyor' açıklaması geldi.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, arıza yapan metrobüs videosunu paylaştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu zora sokmak isteyen Osman Nuri Kabaktepe ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermiş oldu.
Paylaşımında, "Bu görüntüler Ordu Altaş TV canlı yayını sırasında çekildi. Boğazın güzel manzarasında bir yayın izletmekti amacımız ama üzülerek arıza yapan metrobüs ve çile çeken İstanbulluyu gösterebiliyorum." ifadesine yer veren Kabaktepe'ye CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer'den yanıt geldi.
Paylaşımı alıntılayan Taşçıer;
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 300 yeni otobüs almak için bulduğu kredi, 9 aydır Recep Tayyip Erdoğan'ın onay imzasını bekliyor. İstanbullulara çile çektiren Erdoğan'a yönelik çağrı çok kıymetli..." açıklaması yaptı.
Kabaktepe'nin paylaşımına yurttaşlardan da "Metrobüs alımı için Erdoğan'ın imzası bekleniyor", "Reisinize söyleyin 300 metrobüs alımını onaylasın", "Yeni metrobüs almak için bulunan krediye Erdoğan'ın onay vermesi bekleniyor" yorumları geldi.
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