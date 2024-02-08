08 Şubat DÜZCE MERKEZ elektrik kesintisi: MERKEZ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:24

DÜZCE MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MERKEZ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MERKEZ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİNLER mahallelerinde CAPOGLU, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLA mahallelerinde KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 894., 932. SK., 938. SK., 939., 939. SK., 940. SK., 947. SK., 948. SK., 949. SK., 951., 980., 989. SK., 990. SK., 992. SK., 993., 993. SK., 996. SK., ESKİ BAĞDAT CD., ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHİT METİN UYANIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 725. SK., 832., 832. SK., 833. SK., 834. SK., 835. SK., 836. SK., 847. SK., 850., 850. SK., 853. BULVAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KANUNİ SK., KUYUMCUZADE BULVAR, ORMAN İŞLETMESİ, SAĞLIK SK., TEKNIKER, TEKNİKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA, ÇAY, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI, NUSRETTİN mahallelerinde 1003. CD., 1010. SK., 1011. SK., 1018. SK., 1950., 1950. CD., 1951., 1951. SK., 1952. SK., 1953. SK., 1955., 1955. SK., 1956. SK., 1959. SK., 1960., 1960. SK., 1962., 1962. SK., 1963. SK., 1964., 1964. SK., 1966., 1966. SK., 1967. SK., 1971. SK., 1972. SK., 1991., 2000. SK., 2008., 2018., 583. CD., 605., 606., 608., 612., 613. SK., 614. SK., 615. SK., 618., 618. SK., 623. SK., 634., 634. SK., 635. SK., 640. SK., 693. SK., 696. SK., 701., 701. SK., 972., 972. SK., AGALAR, AĞALAR SK., DERİCİ SK., İSTİKLAL CD., KAZIM ORBAY SK., KİREMİT SK., OCAK SK., TABAK SK., URAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE mahallelerinde 1224., 1226., 1233., 1256., 1257., 1257. SK., 1259. SK., 1264. SK., 1271., 1271. SK., 1274. SK., 1275. SK., 1285. SK., AKÇAKOCA DÜZCE YOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ATICI SK., ÇOBAN SK., ELİF SK., KAVALA SK., KIVILCIM SK., KÖSE SK., NERGİS SK., YURT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 718. SK., 719. SK., 720. SK., 721., 721. SK., 724., 737. CD., 841., 841. SK., 842. SK., ISTANBUL, NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, YENİ mahallelerinde 1188. SK., 1196. SK., 1197. SK., 1220. SK., 1225., 1225. SK., 1226. SK., 1247., EMİRAL SK., ESER SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., GAZI OSMAN, GAZİ OSMAN SK., HAMİDİYE CD., HÜRRİYET CD., KASIM SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., PLEVNE, TÜFEK, TÜFEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, KARACA, KOÇYAZI mahallelerinde 1348. CD., 2296. SK., FAZLI YALÇIN SK., IŞIK SK., MİS SK., NİL SK., RÜYA, SANTRAL SK., SON SK., TEL SK., TRAFO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5844. SK., 5846., 5846. SK., 5850. SK., 5858., 5858. SK., 5859. SK., 5864., 5864. CD., 5879. SK., 5880. SK., 5916., 5926., 5950., DARICI SK., GAZHANE, GAZHANE CD., MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 459., 5713., 5713. SK., 5752., 5752. CD., 5755. SK., 5756. SK., 5759. SK., 5767. SK., 5769. SK., 5772. SK., 5788. SK., 5790. SK., 5847. SK., BAYRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNBAŞI, SALLAR, YEŞİLTEPE mahallelerinde 113. SK., 4560., 4560. BULVAR, 4590. SK., 4603., 4604., 4604. SK., 4606., 4606. SK., 4607., 4607. SK., 4629. SK., 9.DÜZCE BULVAR, PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, FATIH, FATİH, KARA HACIMUSA mahallelerinde 1107. SK., 1117., 1121., 1122., 1122. SK., 1363. SK., 1374. SK., 1375. CD., 1378., 2557. SK., 2613. SK., BAHAR, BAHAR SK., D 100 KARAYOLU CD., D100 KARAYOLU, DADAS, DADAŞ SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., RUHI KURNAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 5705., 5717., 5731. SK., AZMIMILLI, AZMİMİLLİ SK., NİSAN 17. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANCA mahallelerinde OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 08 Şubat Perşembe 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 722. SK., 723., 724. SK., 845. SK., İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.