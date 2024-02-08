08 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:23

İZMİR ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 09:30:42.554-2024-02-08 15:30:02.201 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 10:00:42.878-2024-02-08 13:00:58.712 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır