08 Şubat İZMİR MENEMEN elektrik kesintisi: MENEMEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

İZMİR MENEMEN ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. MENEMEN'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte MENEMEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23
08 Şubat İZMİR MENEMEN elektrik kesintisi: MENEMEN ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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İZMİR MENEMEN ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MENEMEN ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MENEMEN mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 12:00:22.501-2024-02-08 14:00:35.186 saatleri arasında Ulus; İsimsiz25, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 12:00:22.501-2024-02-08 14:00:35.186 saatleri arasında Kazımpaşa; Orman Yolu Sk., Mercan Sk., 1212/1. Sk., 1212. Sk., İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 12:00:22.501-2024-02-08 14:00:35.186 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır


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