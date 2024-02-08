08 Şubat MANİSA AKHISAR elektrik kesintisi: AKHISAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA AKHISAR ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. AKHISAR'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte AKHISAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23
08 Şubat MANİSA AKHISAR elektrik kesintisi: AKHISAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

MANİSA AKHISAR ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKHISAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKHISAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 09:00:47.262-2024-02-08 15:00:56.509 saatleri arasında Akselendi; , İsimsiz95, 1 SOKAK, İsimsiz97 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:47.262-2024-02-08 15:00:56.509 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'

Merkez Bankası'nda kriz sürüyor... Ve baba Erol Erkan konuştu: 'Düğmeye bastılar'
Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?

Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?
Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin

Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!

Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!
Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz

Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz
Kirli Sepeti dizisine Medine’nin kardeşi Esma geliyor… Aslıhan Kapanşahin kadroya dahil oldu

Kirli Sepeti dizisine Medine’nin kardeşi Esma geliyor… Aslıhan Kapanşahin kadroya dahil oldu
Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi

Son dakika... Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklinin ek zammı yükseltildi
Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?

Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?
Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı: İBB adaylığı tartışmasına son noktayı koydu

Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı: İBB adaylığı tartışmasına son noktayı koydu
Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: Ölüler var!

Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: Ölüler var!
Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı

Son dakika... Özgür Özel, Yılmaz Büyükerşen'e böyle veda etti: Yeni görevini açıkladı
Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı

Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı