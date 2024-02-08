08 Şubat MANİSA AKHISAR elektrik kesintisi: AKHISAR ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:23

MANİSA AKHISAR ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKHISAR ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKHISAR mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 09:00:47.262-2024-02-08 15:00:56.509 saatleri arasında Akselendi; , İsimsiz95, 1 SOKAK, İsimsiz97 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:47.262-2024-02-08 15:00:56.509 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır