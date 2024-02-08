08 Şubat MANİSA DEMIRCI elektrik kesintisi: DEMIRCI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

MANİSA DEMIRCI ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. DEMIRCI'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte DEMIRCI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:23
08 Şubat MANİSA DEMIRCI elektrik kesintisi: DEMIRCI ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
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MANİSA DEMIRCI ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DEMIRCI ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DEMIRCI mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

2024-02-08 2024-02-08 09:00:49.307-2024-02-08 13:00:59.366 saatleri arasında İmrenler; İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz32, İmrenler Köyü İç Yolu, İmrenler Köyü Yolu, İsimsiz37, , İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz49, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 09:00:49.307-2024-02-08 13:00:59.366 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 14:00:48.817-2024-02-08 18:00:00.006 saatleri arasında Serçeler; İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz48, , Sercenler Köyü İç Yolu, Serçeler Köyü İç Yolu, İç Yol, köy iç yolu, İsimsiz11, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz41 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 14:00:48.817-2024-02-08 18:00:00.006 saatleri arasında Tekeler; a, köy iç yolu, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz33, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, Tekeler Köyü İç Yolu, Tekeler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 14:00:48.817-2024-02-08 18:00:00.006 saatleri arasında Sağnıç; İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz42, İsimsiz38, , Patika, Sağnıç Köyü Yolu, Sağnıç Köyü İç Yolu, İç Yol, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 14:00:48.817-2024-02-08 18:00:00.006 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 14:00:48.817-2024-02-08 18:00:00.006 saatleri arasında Çardaklı; , Çardaklı Köyü Yolu, Çardaklı Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 14:00:48.817-2024-02-08 18:00:00.006 saatleri arasında Kazancı; , Kazancı Köyü Yolu, İsimsiz39, İsimsiz40, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47 elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 14:00:51.128-2024-02-08 18:00:58.217 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır

2024-02-08 2024-02-08 14:00:51.128-2024-02-08 18:00:58.217 saatleri arasında Kazancı; , Patika, Salihli Simav Yolu, İsimsiz2, İsimsiz14, İsimsiz12, İsimsiz3, İsimsiz8, İsimsiz10, İsimsiz13, İsimsiz15 elektrik kesintisi yaşancaktır


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