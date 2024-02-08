08 Şubat MANİSA YUNUSEMRE elektrik kesintisi: YUNUSEMRE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
MANİSA YUNUSEMRE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. YUNUSEMRE'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar GDZ ELEKTRİK tarafından tek tek açıkladı. İşte YUNUSEMRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
MANİSA YUNUSEMRE ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında YUNUSEMRE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte YUNUSEMRE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
2024-02-08 2024-02-08 10:00:23.716-2024-02-08 16:00:36.146 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-02-08 2024-02-08 10:00:23.716-2024-02-08 16:00:36.146 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-02-08 2024-02-08 10:00:39.594-2024-02-08 16:00:55.675 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-02-08 2024-02-08 10:00:39.594-2024-02-08 16:00:55.675 saatleri arasında Tevfikiye; Fatih Sk., 8 Eylül Cd., 3820. Sk., 3818. Sk., 3813. Sk., 3808 elektrik kesintisi yaşancaktır
2024-02-08 2024-02-08 10:00:39.594-2024-02-08 16:00:55.675 saatleri arasında Merkez Efendi; 8 Eylül Cd., Fatih Sk. elektrik kesintisi yaşancaktır
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