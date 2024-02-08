08 Şubat SAKARYA KARAPÜRÇEK elektrik kesintisi: KARAPÜRÇEK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24

Güncelleme: 08.02.2024 - 02:24

SAKARYA KARAPÜRÇEK ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARAPÜRÇEK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARAPÜRÇEK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KARAPÜRÇEK ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KANLIÇAY, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13010, 13011, 13012, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ALTINTAŞ SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., İsimsiz146, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., ŞİFALI SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.