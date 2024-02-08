08 Şubat SAKARYA KARAPÜRÇEK elektrik kesintisi: KARAPÜRÇEK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

SAKARYA KARAPÜRÇEK ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KARAPÜRÇEK'de 08 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KARAPÜRÇEK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

Yayınlanma: 08.02.2024 - 02:24
08 Şubat SAKARYA KARAPÜRÇEK elektrik kesintisi: KARAPÜRÇEK ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
Abone Ol google-news

SAKARYA KARAPÜRÇEK ilçesinde 08 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KARAPÜRÇEK ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KARAPÜRÇEK mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KARAPÜRÇEK ilçesinde 08 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KANLIÇAY, MESUDIYE, MESUDİYE mahallelerinde 13001, 13002, 13003, 13004, 13005, 13006, 13007, 13008, 13010, 13011, 13012, ADAPAZARI KARAPÜRÇEK YOLU, ALTINTAŞ SK., ÇAMURLUBAYIR, ÇAMURLUBAYIR SK., İsimsiz146, MESUDIYE, MESUDIYE SK., MESUDİYE, MESUDİYE SK., ŞİFALI SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

İlginizi Çekebilir

Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz

Kosova'ya sırtını döndü: Derin endişe duyuyoruz
Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?

Aslıhan Kapanşahin kimdir? Kaç yaşında, boyu kaç? Hangi dizilerde oynadı?
Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu

Son dakika... Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu
Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!

Lütfü Savaş’ın hedefi Gökhan Zan oldu!
Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir

Bilgisayar korsanları sizi gözetlemek için telefonunuzdaki ışık sensörünü kullanıyor olabilir
Kirli Sepeti dizisine Medine’nin kardeşi Esma geliyor… Aslıhan Kapanşahin kadroya dahil oldu

Kirli Sepeti dizisine Medine’nin kardeşi Esma geliyor… Aslıhan Kapanşahin kadroya dahil oldu
MİT’in yıldönümü etkinliğinde ‘fotoğraf krizi’: Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi

MİT’in yıldönümü etkinliğinde ‘fotoğraf krizi’: Erdoğan önce paylaştı, sonra sildi
Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?

Survivor All Star’da tansiyon artıyor! Nagihan Karadere kimdir? Neden konseyde tartıştı?
Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!

Bankada parası olanlar dikkat: Mevduat faizlerinde 6 hafta sonra ilk!
Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: Ölüler var!

Rusya Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu: Ölüler var!
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı

Kurtlar yerleşim yerine indi! Sokak köpeğini parçaladı