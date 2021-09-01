1 Eylül Dünya Barış Günü için Beşiktaş'ta açıklama yapıldı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 20:17

1 Eylül Dünya Barış Günü için birçok kentte eylem ve etkinlikler düzenleniyor. Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda toplanan İHD İstanbul Şubesi de 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. "Barış hakkı insan hakkıdır. Barış hemen şimdi" pankartının açıldığı açıklamada, 12 dilde üzerinde "barış" yazılan dövizler taşındı.

Açıklamaya aralarında CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ve İHD Onursal Başkanı Akın Birdal’ın da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

'BARIŞIN OLDUĞU BİR DÜNYA'

"İnsan hakları ve demokrasi için barış hemen şimdi" çağrısıyla yapılan açıklamada herkesin barış için sorumluluk almaya davet edildi. İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri tarafından yapılan açıklamada, "1 Eylül vesilesiyle barışın egemen olduğu bir dünyada yaşamak istediğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Barış hakkı, bir insan hakkıdır" diye belirtti.

'YENİ BİR SÜREÇ'

Türkiye’nin insan hakları ve demokrasi sorununu çözebilmesi için yeni barış sürecine ve böylelikle çatışma çözümüne ihtiyacı olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Çatışma ortamı ile birlikte genel baskı ortamında şiddetin öne çıkması ve beraberinde nefret dilinin zehrini akıtması kaçınılmaz olmuştur. Bütün olumsuzluklardan kurtulmamız barışla mümkündür. Hapishanelerdeki tüm siyasi mahpuslar serbest bırakılmalı. Siyasi ve toplumsal muhalefet üzerindeki her türden baskı ortadan kaldırılacak, ifade, örgütlenme ve toplanma hakkının önündeki engeller kaldırılmalı. Türkiye’nin siyasi partileri ve toplumsal muhalefeti barışa odaklandığı taktirde kesinlikle yeni bir barış sürecinin önünün açılacağı düşüncesindeyiz. Türkiye’de barışa giden yolun barış hakkı mücadelesi ile olacağını biliyoruz. Ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada barışın egemen olduğu bir yaşam için barış hakkı mücadelemizi sürdüreceğiz."

'BARIŞ HÂLÂ SAHİPSİZ'

Açıklamanın ardından konuşan Akın Birdal ise, "Barış hâlâ sahipsiz, korumasız. Sadece coğrafyamızda değil, dünyada bu durum mevcut. Barış için el ele vermeliyiz. Bugün binlerce insan hakları, barış savunucusu cezaevlerinde. Yaşasın 1 Eylül Dünya Barış Günü" dedi.

BARIŞ MİTİNGİ YASAK

Öte yandan 1 Eylül Dünya Barış Günü için birçok kentte yapılması planlanan etkinlik ve eylemler ise farklı gerekçelerle yasaklandı. Ankara'da bugün yapılması planlanan miting ile Eskişehir'de yapılması planlanan açıklamaya izin çıkmadı. Bunun üzerine bugün saat 18.30'da Ankara Gar Meydanı’nda basın açıklaması yapacağı bildirdi. Diyarbakır'da 4 Eylül Cumartesi günü yapılacak miting de, Vatan Partisi'nin yapacağı kongre gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Bunun üzerine aynı gün saat 16.00’da AZC Plaza önünde kitlesel bir açıklama yapma kararı alındı. İstanbul’da Bakırköy Halk Pazarı’nda 5 Eylül Pazar günü düzenlenmek istenen miting ise Valilik tarafından yasaklandı. İstanbul 1 Eylül Tertip Komitesi yasak kararına rağmen aynı gün Bakırköy meydanında toplanacaklarını duyurdu.