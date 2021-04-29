1 Mayıs 1977'de katledilenler Kazancı Yokuşu’nda anıldı

29 Nisan 2021 Perşembe, 13:57

Taksim’de bulunan Kazancı Yokuşu’ nda bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri “1 Mayıs” pankartı açarak “1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür”, “İşte bir Mayıs alanlardayız” , “Faşizme karşı omuz omuza”, “Taksim kızıldır kızıl kalacak” sloganları attılar. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından hayatını kaybedenlerin ismi tek tek okunarak “Yaşıyor” diye bağırıldı.

Sendika ve odalar adına ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı. Çerkezoğlu 44 yıl önce bu meydanda kaybettikleri yoldaşlarını anmak için toplandıklarını belirterek, “44 yıl sonra burada biliyoruz ki bu ülkede 1 Mayıs tarihi sınıflar mücadelenin ve demokrasi mücadelesinin tarihidir. Bu mücadelede Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türker katledildi. Yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımıza sözümüz anılarına ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak, katliamların gerçek sorumlularının yargılandığı, hesap verdiği, demokrasinin, eşitliğin egemen olduğu bir ülkeyi kurmaktır” dedi.

‘AYDA 39 LİRAYA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLİYORUZ’

1 Mayıs’ı geçen senenin ardından yine pandemi koşullarında karşıladıklarını belirten Çerkezoğlu, pandemi ile birlikte işçi ve emekçilerin yaşam koşullarının daha da ağırlaştığını kaydetti.

Yaşam koşullarının yanı sıra sorunların ve öfkenin de büyüdüğü bir dönemden geçtiklerini söyleyen Çerkezoğlu, pandemi sürecinde AKP’nin tüm politikalarını işçi ve emekçiler için değil bir avuç sermayedar için geliştirdiğini dile getirerek, “Genç, kadın işsizliğin en yüksek düzeye çıktığı, işten çıkarmaların tavan yaptığı, işten çıkarmayı yasaklama adı altında Kod 29’u getirilmesi gibi uygulamalara tanık olduk. İşçiler ve emekçiler virüsle burun buruna yaşamaya devam ederken sermayedarlar servetlerine servet katıyor. Bizler yoksullaşıyoruz, ayda 39 liraya yaşamaya mahkum ediliyoruz ama sermayedarlar iktidar sayesinde servetine servet katıyor” ifadelerini kullandı.

‘KOD 29 VE ÜCRETSİZ İZİN ZULMÜNE SON’

Çerkezoğlu, konuşmasında son olarak taleplerini şöyle sıraladı:

“Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır. Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin! Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son! İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere! Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın. İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın!”

Açıklamanın ardından Kazancı Yokuşu’na karanfiller bırakıldı. Anmaya CHP İstanbul milletvekili Ali Şeker, HDP Milletvekili Musa Piroğlu, Sezai Temelli, Züleyha Gülüm, Oya Ersoy ve Serpil Kemalbay katıldı.

ŞİŞHANE’DE ANMA

Kazancı Yokuşu’ndaki anmanın ardından kalabalık İstiklal Caddesi’nde “Yaşasın 1 Mayıs” sloganlarıyla Şişhane’ye yürüdü. Burada 1 Mayıs 1989’da yaşamını yitiren Mehmet Akif Dalcı için anma gerçekleştirildi. Saygı duruşuyla başlayan anmada konuşan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, işçilerin ve emekçilerin taleplerini yineledi. Anma karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.