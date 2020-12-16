10 Ekim'de hayatını kaybeden ismin parkta yaşatılması AKP ve MHP'yi rahatsız etti
10 Ekim Ankara Katliamı'nda yaşamını yitiren Korkmaz Tedik'in adının Antalya'da bir parka verilmesi AKP'li ve MHP'li meclis üyelerini rahatsız etti.
10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden Emek Partisi GYK Üyesi Korkmaz Tedik’in adının Konyaaltı ilçesinde bulunan bir parka verilmesi AKP'li ve MHP’li meclis üyelerini rahatsız etti.
Meclis'te CHP grubu, Sarısu Mahallesi'nde bulunan çocuk parkına 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı önündeki 'Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'nde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Emek Partisi GYK Üyesi ve Antalya İl Yöneticisi Korkmaz Tedik'in isminin verilmesini önerdi. AKP ve MHP grupları itiraz etttiği karar CHP grubunun oylarıyla onaylandı.
Kararın ardından AKP ve MHP grubu, parka 'terör örgütü sempatizanı' kişinin isminin verildiğini iddia ederek imza kampanyası başlattı. Konyaaltı Belediyesi karşısında basın açıklaması düzenleyen AKP Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, “Konyaaltı Meclisi'nde CHP'li meclis üyeleri tarafından alınan kararla Sarısu'daki bir parka DHKP-C, PKK, Marksist ve Leninist sistemin savunucusu Korkmaz Tedik'in ismi verilmesiyle alakalı toplandık. Biz vatanperverler, vatan, millet, bayrak, devlet sevdalıları olarak bu karara karşı olarak imza kampanyası yapma kararı aldık. AK Parti ve MHP'li meclis üyelerimiz mecliste bu karara ret oyu verdiler. Buna rağmen maalesef CHP'li Belediye Başkanı Semih Esen bu kararın alınabileceğini, bu arkadaşın da vatan evladı olduğunu söyledi. Herhalde kendisi bu kişinin hain bir vatan evladı olduğunu unuttu" diye konuştu.
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