10 Ocak çalışan gününde Başkan Akpolat gazetecilerle bir araya geldi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde dijital bir platformda gazetecilerle buluştu.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü bu sene pandeminin ve sokağa çıkma kısıtlamasının gölgesinde geçti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, online ortamda gazetecilerle bir araya geldi.
Gazeteci Duygu Demirdağ’ın moderatörlük yaptığı buluşmaya Ali Haydar Fırat, Ayşen Şahin, Barış İnce, Canan Coşkun, Deniz Zeyrek, Doğan Ergün, Elif Ilgaz, Erdi Tütmez, Fikret Bila, Gamze Elvan, Gökçe Çiçek Kösedağ, Hülya Kılınç, İbrahim Kahveci, İpek Özbey, İpek Yezdani, Melis Alphan, Murat Ağırel, Önder Abay, Ümit Alan, Rıfat Doğan ve Serkan Ocak katıldı.
Buluşma Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yaklaşık 2.5 saat süren yayını çok sayıda kişi ilgiyle takip etti.
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