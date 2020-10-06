10. yıldönümünü kutlayan Instagram'dan, yeni yaşına özel yeni özellikler

06 Ekim 2020 Salı, 15:22

İlk kez 6 Ekim 2010 tarihinde yayımlanan Instagram, yeni yaşını kutlamak için kullanıcılara bir dizi yeni özellik sunacak. Instagram'ın 10. yıldönümüne özel bu yeni özellikler arasında, kullanıcılara özel tasarım uygulama simgelerinden birini seçme imkanı da bulunuyor.

Instagram’ın 10. yıldönümüne özel olarak sunmuş olduğu uygulama simgeleri ilk kez geçen haftanın başlarında uygulamanın kodlarında ortaya çıkmıştı ve 10. yıldönüme özel bir özellik olarak kullanıcılara sunuldu. Yukarıdaki görselde de görülebildiği gibi Instagram, simge seçenekleri arasına ilk logosunu da ekledi.

HİKAYELER HARİTASI VE TAKVİMİ

Instagram’ın 10. yıldönümüne özel yayımladığı özelliklerden bir diğeri Hikayeler Haritası oldu. Bu özellik ile son üç yıl içinde paylaşılan herhangi bir hikaye, harita üstünde ya da takvimde görüntülenip yakın geçmişe hızlıca bir göz atma imkânı sunuyor.

OTOMATİK YORUM GİZLEME ÖZELLİĞİ

Instagram’ın 10. yıldönümü ile birlikte yayımladığı son özellik ise yorum gizleme. Instagram bir süredir saldırgan ya da rahatsız edici bir yorumu yayınlamadan önce yorum sahibini uyarıyordu. Şimdi ise Twitter’ın Gizli Yanıtlar özelliğine benzer bir şekilde saldırgan ve rahatsız edici yorumları gizlemeye başlayacak. Ancak Twitter’ın Gizli Yanıtlar özelliğinin aksine Instagram, bu yorumları gönderi sahibinin isteği doğrultusunda değil, otomatik olarak gizleyecek.

Webtekno'nun Tech Crunch'tan aktardığı bilgiye göre Instagram, söz konusu 10. yıldönümü güncellemesini yayınlamış durumda ancak, muhtemelen güncelleme, dünyanın farklı bölgelerine partiler halinde gönderiliyor ve yakın zamanda tüm kullanıcılar 10. yıldönümü güncellemesini alacaklar.

Instagram’ın 10. yıldönümü simgelerine ulaşmak için aşağıdaki adımlar uygulanabilir:

