103 yaşında listelere geri döndü

17 Mayıs 2020 Pazar, 11:17

Vera Lynn’in hit parçalarının toplandığı 2017 tarihli albümü “100” adını taşıyor. 103 yaşındaki ünlü şarkıcının albümü listeye 30. sıradan giriş yaptı.

Albüm ilk yayınlandığı 2017’de de listeye girmiş ve 3 numaraya kadar yükselerek Vera Lynn’i listelere giren ilk asırlık şarkıcı yapmıştı. Böylece Vera Lynn kendisine ait rekoru kırarak listelere giren en yaşlı kişi ünvanını korudu.

2. Dünya Savaşı’nın bittiği “VE Day” (Victory in Europe Day / Avrupa’da Zafer Günü) olarak bilinen günün 75. yıldönümünde albümün yeniden popülerleşmesi ilginç ama şaşırtıcı olmayan bir tesadüf olarak görülüyor.



Savaş yıllarında askeri birlikleri eğlendiren şarkıcılar arasında olan ve çok sevilen Vera Lynn karantina günlerine dair de bir mesaj yolladı ve “En zor zamanlarda bile umut vardır” dedi.



Pink Floyd’un unutulmaz albümü “The Wall”da yer alan “Vera” adlı parçanın da Vera Lynn’e ve 2. Dünya Savaşı’na atıf yaptığını notlarımıza ekleyelim.

