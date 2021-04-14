“128 milyar dolar nerede?” pankartına para cezası kesildi

CHP Kütahya İl Başkanlığı’nın “128 milyar dolar nerede?” yazılı pankartları polis tarafından kaldırıldı. CHP Kütahya Gençlik Kolları Başkanı Uğur Demir’e Kabahatler Kanunu’ndan 420 lira para cezası kesildi.

ANKA
14 Nisan 2021 Çarşamba, 15:59
“128 milyar dolar nerede?” pankartına para cezası kesildi
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CHP Kütahya İl Başkanlığı'na asılan “128 milyar dolar nerede?” pankartı polisler tarafından indirildi. CHP Kütahya Gençlik Kolları Başkanı Uğur Demir’e Kabahatler Kanunu’ndan 420 lira para cezası kesildi. Kesilen cezaya CHP’nin avukatlarının itiraz edeceği öğrenildi.


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