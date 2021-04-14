CHP'li Erkek: 128 milyar dolar kimin evinde?

14 Nisan 2021 Çarşamba, 14:41

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, savcılıkların talimatıyla CHP’nin “128 milyar dolar nerede?” afişlerinin yurt genelinde kaldırılmasını eleştirdi. Erkek konuyla ilgili olarak CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

“BU ÜLKEDE ADALET OLSAYDI, O KONGRELERİ YAPAMAZDINIZ”

Parti olarak il il esnaf ziyareti yaptıklarını dile getiren Muharrem Erkek, iktidar partisine “Sokağa çıkın, esnafı ziyaret edin” çağrısı yaptı. Muharrem Erkek, “Bir insanın ekmek teknesini yakacak hale getirenin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır. Lebalep kongreler yapanlar, gece nasıl rahat uyuyorlar? Eğer bu ülkede adalet olsaydı, siz o kongreleri yapamazdınız” dedi.

Muharrem Erkek, “Türkiye bugün yönetilemiyor. Memleketin başına gelen en kötü şey bu kibir dolu saray iktidarı. Dün Sayın Erdoğan açıklama yapıyor, yeni hiçbir şey yok, hep soyut ifadeler. Kapanmamız gerekiyor, sizin hatalarınızdan dolayı vakalar o kadar çok arttı ki. Siz işçi için çiftçi için ne yapacaksınız? Somut tek bir şey yok. 10 milyon işsiz var, bu işsizler için ne yapacaksınız. Açıklamada hiçbir şey yok” diye konuştu.

“KİMİN EVİNDE?”

Muharrem Erkek, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin 128 milyar doların Türk halkının evinde ve banka hesaplarında olduğunu ileri sürdüğü açıklamasına şu yanıtı verdi:

“Canikli, ‘bu para Türk halkının evinde’ diyor. Soruyorum, var mı? Kimin evinde? Öyle bir iktidar ile karşı karşıyayız ki pandemiden, vaka artışlarından, mevcut tablodan 84 milyon sorumlu. İktidar, günahlarına halkı ortak etmek istiyor, kendisine suç ortağı arıyor ama nafile. Gerçek gün ışığı gibi ortada. Çok haklı bir soru sorduğumuz için günlerdir muhalefet ağır baskı altında. ‘128 milyar dolar nerede?’ diye sormak bizim Anayasal görevimiz.

İKTİDARA SORUYORUZ:

Bugün itibariyle 40 ilde astığımız afişler, pankartlar toplatıldı. Önemli olan onları kanunsuz emirlerle toplatmak değil, önemli olan bu haklı soruya cevap verebilmek. İl ilçe başkanlıklarımıza giriyorlar. Bugün itibariyle valiler, savcılar, mülki amirler açıkça suç işliyorlar çünkü kanunsuz emir veriyorlar. Polislerimize bir şey söylemedim çünkü onlara yazılı talimat veriliyor. Zorla uygulatıyorlar. Bu büyük bir hukuksuzluk, demokrasiye ağır darbedir.

Cevabını veremediğiniz için mi bu kadar korkuyorsunuz? Sarayın duvarları arasında korku o kadar büyümüş ki bu kadar haklı soruya dahi cevap veremiyorlar. Erdoğan’ın Türkiye’yi getirdiği ileri demokrasi işte bu. Muhalefet yapmak suç, soru sormak suç. Erdoğan’ın ileri demokrasisi! Ama biz sormaya devam edeceğiz, kimsenin endişesi olmasın çünkü bu milletin parası.”

“VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN ÇOK MUTLUYUZ”

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın CHP’ye 500 bin liralık dava açtığını aktaran Muharrem Erkek, şunları söyledi:

“Partimize bir dava açıldı. Sosyete damat, partimize dava açtı. 500 bin lira talep ediyor. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açıldı. Herkes takip etsin. 128 milyar dolar nerede?’ diye sorduğumuz için açıldı. Dava dilekçesinde enteresan şeyler var. ‘Bu soruyu niye soruyorsunuz, kişilik haklarımı niye zedeliyorsunuz, paranın akışını herkes izleyebilir’ diyor. Vatandaş nasıl takip edecek? Bizim uzmanlarımız takip etti, onun için soruyor çünkü para görünmüyor. Bu dava da ibretlik dava olarak hukuk tarihine geçecek.

İktidarın durumu neye benziyor. ‘Ben har vurup harman savurmuşum, en son evimi satmışım, paramı yemişim, şimdi borçla yerine koymaya çalışıyorum.’ Biz ‘hangi tarihlerde, hangi ihaleyle, hangi kurdan, kimlere sattınız’ diye soruyoruz. Çıkın açıklayın. Devlet sırrı mı bu? Çıkın açıklayın kardeşim, hesap verin! Saydamlık yoksa zaten demokrasi yoktur. Amacımız bu zaten, demokratik hukuk devleti arıyoruz.

Biz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün il başkanlarımızı, ilçe başkanlarımızı, gençlik kollarımızı ifadeye çağırıyorlar. Hiç sorun değil. Üyemizden genel başkanımıza kadar hangi baskıyı kurarsanız kurun bir santim hiçbirimiz geri adım atmayacağız. Sorduğumuz sorudan çok rahatsızlarmış. ‘128 milyar dolar nerede?’ sorusundan çok rahatsızlarmış. Verdiğimiz rahatsızlıktan çok mutluyuz.”