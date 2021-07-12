"13 yaşındaki çocuğu AKP'li belediyenin ihmali öldürdü" iddiası

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:48

13 yaşındaki Selami Korkmaz isimli çocuğun AKP'li belediyenin ihmali nedeniyle düştüğü havuzda boğularak yaşamını yitirdiği öne sürüldü.



Söz konusu iddia, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında HDP’li Meclis üyesi Sıtkı Dursun'un verdiği önerge ile ortaya atıldı.



Dursun'un meclise verdiği önerge şu şekilde:

TÜYSÜZ'DEN LİYAKAT VURGUSU

DEVA Partisi İl Başkanı Ahmet Tüysüz'de Twiiter’dan konu ile ilgili açıklama yaptı. Tüysüz açıklamasında, “Liyakatı esas almayan ve işi ehline teslim etmek yerine akraba ve yandaşı işe yerleştirme zihniyeti başka insanların hayatlarına mal oluyor” ifadelerini kullandı.

