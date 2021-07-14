Savcı, Gökçek’in Yavaş’a ‘çapsız’ ifadesini eleştiri kabul ederken vatandaşın aynı sözünü hakaret saydı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

Ankara Cumhuriyet Savcısı Avni Rıfat Baysal, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için kullandığı “çapsız” ifadesini “eleştiri” kabul edip “kovuşturmaya gerek yok” kararı verdi. Aynı savcı, AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye sosyal medya hesabından “çapsız” diyen bir yurttaşın sözlerini ‘’hakaret’’ sayarak yargılanmasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisine sosyal medya hesabından “çapsız” diyen Melih Gökçek hakkında hakaret gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ancak Ankara Cumhuriyet Savcısı Avni Rıfat Baysal, “çapsız” ifadesini “eleştiri” kabul edip “kovuşturmaya gerek yok” kararı verdi.

Kararın gerekçesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, “konumu gereği kendisine yöneltilen ağır eleştiriler karşısında diğer kişilere göre daha esnek bir yaklaşım tarzı göstermesi ve tahammül seviyesenin diğer kişilere göre daha yukarıda olması gerektiği; eleştirinin övgü olmaması nedeniyle sert, kaba, şok edici, saldırgan, kırıcı ve inciti ifadeler barındırmasının doğal olduğu” savunuldu. Gerekçede ayrıca, “‘Çapsız’ şeklindeki ifadenin kaba, kırıcı ve incitici nitelikte olduğundan şüphe yoksa da ifadenin sövme, somut bir fiil veya olgu isnadı mahiyetinde olmadığı anlaşılmakta” ifadelerine yer verildi. Gerekçede “çapsız” sözünün “ifade sınırları” içinde olduğu da belirtilerek, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün sınırlarının genişletilmesinin ve kişilerin eleştiri amacıyla yaptıkları düşünce açıklamalarına dava açılmasının önüne geçilmesinin tartışıldığı günümüz koşulları”nda, konuyla ilgili bir kovuşturma yapılmasına yer olmadığı söylendi.

Yavaş, hakkında bu kararı veren savcı, aynı konuda AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse için farklı bir karar verdi. Savcı, Köse’ye sosyal medya hesabından “Murat Köse isimli çapsız şovmen, koca Mamak’ı nasıl yönetecek. Mamak’ı artistlere yem etmeyiz. İyi ki Büyükşehir var” sözlerini kullanan yurttaşın yargılanması için dava açtı. Savcı, yurttaşın bu paylaşımının “Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” olduğunu söyleyerek, yargılama istedi.