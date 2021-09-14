15 yaşındaki çocuk yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Konya'da evde buldukları tabanca ile oynayan iki çocuktan biri olan K.S., yanlışlıkla arkadaşı Yusuf E.'yi başından vurdu. Yusuf, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Konya'da evde bulduğu tabancayla oynayan K.S. (15), kazayla arkadaşı Yusuf E.y'i (15) başından vurdu. Erkip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, K.S. ve arkadaşı Yusuf E., evde buldukları tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada K.S.'nin elindeki tabanca bir anda ateş aldı. Başından vurulan Yusuf E., çevredekilerin ihbar üzerine Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf E., gece saatlerinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. K.S. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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