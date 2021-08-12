İstanbul’da silahlı kavga kamerada: Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı
Okmeydanı’nda iki arkadaş arasındaki alacak-verecek meselesi nedeniyle yumruklu kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesi üzerine silahını çeken şahıs arkadaşına kurşun yağdırdı.
Beyoğlu Okmeydanı Piyelapaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Murat Ö. (46) ve arkadaşı Azimet Soner K. cadde üzerinde yürümeye başladı. İkili bir süre sonra alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirine girdi. Yumrukla kavga sonrası K. silahını çıkartarak arkadaşına kurşun yağdırdı.
ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI
Saldırının ardından Azimet Soner K. koşarak kayıplara karışırken, Murat Ö. ise yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yurttaşlar kaldırımda yürüdüğü esnada saldırgan şahıs otobüs durağına geliyor. Şahıs burada arkadaşıyla konuştuktan sonra kavga etmeye başlıyor. Kavga sonrası şahıs silahını çekerek arkadaşını vuruyor ardından da kaçıyor. Sesleri duyan yurttaşlar ise koşarak kaçıyor.
BEYOĞLU POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI
Olayın ardından çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Murat Ö.’yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Silahlı kavganın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaralının ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
OLAYDA KULLANDIĞI SİLAHA DA EL KONULDU
Yapılan çalışmalar sonucunda polis, saldırganın önce eşkalini sonra da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan Azimet Soner K., Piyelapaşa Bulvarı üzerinde olayda kullandığı silahla birlikte polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesinin alınması ve adli işlemleri için emniyete götürüldü.
Video Haberler
- Bursa’da bariyerli ve muz ağaçlı kavga kamerada
- Gaziantep'te oluşan hortum panik yarattı
- Özkoç'tan çok sert sözler: Beceriksizler, yüzsüzler!
- Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı
- Japonya’da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü
- İstanbul'da yangın! Ekipler müdahalede bulunuyor
- Şehre ulaşan koku panik yarattı
- Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi yurttaşlar kurtardı
- Sinop Ayancık'ta devlet hastanesinde tahliye anları
- Sinop'ta yurttaşlar insan zinciri oluşturarak kurtardı