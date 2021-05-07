Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: Çözüm için diyalog başlıyor
'ABD'nin son mektubu bizi haklı çıkardı' diyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-35'te çözüm için diyalog döneminin başladığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hukuki bir zemini olmadığını söyleyerek, “F-35 programından hiçbir ülke tek taraflı çıkartılamaz demiştik. ABD’nin son mektubu bizi haklı çıkardı” dedi.
Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya gelen Demir, F-35 programı için imzalanan mutabakat zaptını hatırlatarak “Bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkartılması ancak bütün ortakların oybirliğiyle olur veya kendisi çekilir." dedi.
''HUKUKİ ZEMİNİ YOK''
Demir, "Bunun hiçbirisi gerçekleşmediği halde ‘Türkiye’yi çıkarttım’ açıklamalarının bir hukuki zemini yoktur” ifadelerini kullandı.
F-35'TE YENİ DÖNEM
İsmail Demir, "Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili ABD ile bir diyalog süreci başlayacak" dedi.
Video Haberler
- Bakanlık yurttaşları evlerinden çıkmaları için zorluyor
- Bakan yardımcısının canlı yayında kediyle imtihanı
- Minibüsü 'maskesiz-mesafesiz' diskoya çevirdiler
- Video savaşları
- Gürbulak Gümrük Kapısında 12 maymun yakalandı
- Mezarlıkta kavga çıktı: O anlar kamerada
- Dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin
- Polis, yabancı boksöre böyle çıkıştı!
- İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay
- Ankara semalarında görüldü! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- 'Tam kapanma' 19 Mayıs'a kadar uzayacak mı?
- Sedat Peker'den 'Tolga Ağar' iddiaları
- ABD'den Hakan Atilla kararı!
- CHP, AKP'nin 'animasyon filmi'ni sonlandırdı
- Jandarma'dan 'Yeldana Kaharman' açıklaması
- Partideki kritik isimler paylaşmadı
- Bakan Varank, esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı
- Çavuşoğlu'nun 'aşı' açıklamasına tepki yağdı
- 'Tam kapanma' süreci 19 Mayıs'a uzayacak mı?
- Erdoğan 1,1 milyon metrekarelik alanı imara açtı