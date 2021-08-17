16 yaşındaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdü
Kayseri’nin İncesu İlçesinde eğlenmek için arkadaşının evine giden şahıs, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldürdü.
Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları’nda meydana gelen olayda gece saatlerinde iddiaya göre, O.Ç.’nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle I.T.’yi (16) başından vurdu.
Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. I.T.'nin cenazesi ise, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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