16 yaşındaki kayıp Eylem, aranıyor
İzmir'in Menemen ilçesinden, annesinin yaşadığı Manisa'ya gitmek için evden çıkan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor.
16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, dün akşam birlikte yaşadığı babası ile tartıştı. Tartışmanın ardından da Menemen'deki evden saat 20.00 sıralarında, Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmek için ayrıldı.
En son Manisa'nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde görülen Eylem'den haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Eylem'i bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Soruşturma sürüyor.
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