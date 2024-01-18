18 Ocak KOCAELİ DERİNCE elektrik kesintisi: DERİNCE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 18.01.2024 - 01:26

Güncelleme: 18.01.2024 - 01:26

KOCAELİ DERİNCE ilçesinde 18 Ocak Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DERİNCE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte DERİNCE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DERİNCE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde BAYIR SK., BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ESENYEL SK., GEDİZ SK., GEYİK SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KOZA SK., KUMRU SK., NARLI SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, IŞIL SK., KIRAÇ SK., SARI LALE, YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 18 Ocak Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde GEZER SK., ISIL, SARI LALE SK., UFUKHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.