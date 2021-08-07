18 yaşındaki Sude’nin şüpheli ölümü ile ilgili erkek arkadaşı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Sude Akarsu, erkek arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan Sude'nin erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Topçular Mahallesi'nde, 18 yaşındaki Sude Akarsu, erkek arkadaşı O.Ö’nün evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu.
Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sude Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başından vurulduğu belirlenen Sude Akarsu, daha sonra İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Sude Akarsu'nun cenazesi, otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından Sude Akarsu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Akarsu'nun cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili Sude Akarsu'nun öldüğü sırada evde bulunan erkek arkadaşı O.Ö. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı. Sude Akarsu'nun ölümünün şüpheli bulunması üzerine, O.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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