1800 yıllık yazıt İtalya'dan geri alınacak

19 Eylül 2020 Cumartesi, 13:58

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa'da Lidya dönemine ait yurt dışına kaçırılan yaklaşık 1800 yıllık yazıtı İtalya'dan geri almayı başardı. 2010 yılından önce İtalya'da güvenlik güçlerinin operasyonu sırasında ele geçirilen yazıtın, Türkiye'ye ait olduğunun saptanmasıyla hukuki sürecin başlatıldığı kaydedildi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevlendirdiği bilirkişi olarak taşı incelediğini ve bir rapor yazdığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Manisa'nın Kula, Demirci, Gördes ve Selendi bölgelerinde Helenistik dönemde 400 yıl boyunca tapınakların, insanlar üzerinde önemli bir gücü vardı. İnsanlar dertleri için dağ başlarındaki bu tapınaklara giderlerdi. Tanrıya karşı işledikleri suç nedeniyle 'Melite' ve 'Makedon' adlı iki kişi için bu yazıt yazılmış.

Bu iki kardeş, balık ağı çalmışlar. Bu sebeple Tanrı tarafından cezalandırmışlar ve bu taşı anne babası dikmiş. Bunlara itiraf yazıtları deniyor. Prof. Dr. Hasan Malay ve Prof. Dr. Sencer Şahin'in de bu konuda raporları olmuş. Ben de Paris konversiyonuna göre ülkemize gelmesi gereken bir taş olduğunu bildiren, onun gerçekten Türkiye'de bulunmuş ve yurt dışına kaçırılmış olduğunu belirten bir rapor hazırladım. Hukuki süreç devam etti. Şimdi öğrendiğimize göre kısa süre önce hukuki süreç bizim lehimize sonuçlanmış ve taş çok yakında Türkiye'ye getirilecek"