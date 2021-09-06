185 internet sitesine erişim engeli
İzmir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yasa dışı bahis oynatıldığı ve müstehcen yayın yapıldığı belirlenen 185 internet sitesine erişim engeli getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.
Bu kapsamda ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 185 siteyi tespit eden ekipler, durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdi.
Çalışmalar sonucu 13'ü müstehcen yayın yapan 185 site erişime kapatıldı.
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