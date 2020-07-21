2 ay sonra düğünü olacaktı: Malatyalı şehit gözyaşları arasında defnedildi

21 Temmuz 2020 Salı, 15:41

Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım (26) için Malatya Şehir Mezarlığında askeri cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası düzenlenen törene çok sayıda vatandaşın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, AKP Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin özgeçmişinin okunması ile başlayan törende daha sonra cenaze namazı kılındı. Şehidin KOAH hastası olan babası Latif Yıldırım sağlık görevlilerinin eşliğinde oksijen makinesi takılarak tekerlekli sandalye ile oğlunu son yolculuğunda yalnız bırakmazken, şehidin annesi Münevver Büyükyıldırım ile şehidin kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin resmi nikah kıydığı ve 2 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığı Zeynep Yıldız da şehidin tabutunu bir an olsun bırakmadı.

Kılınan namazın ardından askeri manganın omuzlarında araca konulan şehidin naaşı daha sonra tekbir ve dualarla Malatya Şehitliği’ne kadar götürüldü. Burada omuzlara alınarak tekbirlerle defin alanına götürülen şehidin naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi.