Ersu Şaşma, Türkiye'ye sırıkla atlamada ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı

Estonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada bronz madalya kazandı.

AA
10 Temmuz 2021 Cumartesi, 21:43
Ersu Şaşma, Türkiye'ye sırıkla atlamada ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı
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23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 3'üncü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen organizasyonda Ersus Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Ersu bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.



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