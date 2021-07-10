Ersu Şaşma, Türkiye'ye sırıkla atlamada ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı
Estonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Ersu Şaşma, sırıkla atlamada bronz madalya kazandı.
23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 3'üncü oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen organizasyonda Ersus Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.
Ersu bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.
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