20 yıldır tamamlanamayan otel inşaatına Alman bankası el koydu

08 Temmuz 2021 Perşembe, 15:49

İş insanı Ahmet Hattat, 1991 yılında, Çankaya ilçesinde 35 katlı otel ve AVM yapmak için inşaat çalışması başlattı. Hattat, o dönemde inşaat için sermayesinden 150 milyon dolar harcadı ayrıca Alman bankasından 35 milyon euro kredi aldı.

Kredinin 9,5 milyon dolarını kullanan Hattat, borçlarını ödeyememesi sonucu banka ile mahkemelik oldu. Dava sürecinde kaba inşaatı biten 35 katlı binada çalışmalar ise sonlandırıldı. Mahkeme, binanın mülkiyetinin Alman bankasına geçmesine hükmetti. Bunun üzerine binada icra işlemlerine başlandı. İcra memurları eşliğinde inşaatın içine giren Hattat, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ahmet Hattat, haksızlığa uğradığını savunarak, kendi sermayesinden kulllandığı 150 milyon dolar yetmediği için krediye başvurduğunu söyledi. Hattat, "Alman bankasından kredi almak durumunda kaldım. Harcadığım parayla buranın yüzde 75'ini bitirmiştim. Geri kalanı tamamlamak için de 35 milyon euro kredi çektim. O paradan kullandık. O dönemde Ankara'da hiçbir şey yoktu. Doğru dürüst bir otel yoktu, AVM yoktu. Aldığım kredi 8 yıllık bir krediydi. Bu 8 yıl vadeli kredinin ilk taksitinin ödenmesine 2 yıl vardı. Bana bir yazı gönderdiler; 'Biz senin kredini durduracağız. Bir şirket bu parayla bu iş bitmeyecek, diyor. Ya bize bu oteli satarsın ya da bugüne kadar 35 milyon euro'dan 9,5 milyon euro kullandın, 9,5 milyon euro'yu ver' dediler. 'Satmam otelimi' dedim. Yapıyı durdurdular ve süreç böyle devam etti" diye konuştu.