2020 Billboard Müzik Ödülleri sahiplerini buldu: Post Malone'a dokuz ödül!

2020 Billboard Müzik Ödülleri, bir kısmı canlı, bir kısmı da önceden çekilmiş banttan yayınlarla dün gece sahiplerini buldu.

6 Ekim'de gırtlak kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Eddie Van Halen, 2015'te Billboard Ödülleri'nde müzisyen oğlu Wolfgang ile yaptığı performansın görüntülerini yayınlanarak bir tören ile anıldı.

15 kategoride 16 adaylığı olan Post Malone, toplamda dokuz ödül kazandı. Kelly Clarkson, Demi Lovato, Doja Cat, Garth Brooks, Khalid gibi isimler törende sahne performansı sergiledi.

Ödüller ve kazananlar şöyle:

En İyi Şarkıcı

Post Malone

En İyi Yeni Şarkıcı

Billie Eilish

Billboard Liste Başarısı

Harry Styles

En İyi Erkek Şarkıcı

Post Malone

En İyi Kadın Şarkıcı

Billie Eilish

En İyi Grup

Jonas Brothers

Top Billboard 200 Sanatçıcı

Post Malone

Top Hot 100 Sanatçısı

Post Malone

Şarkısı En Çok Çalınan Sanatçı

Post Malone

Şarkısı En Çok Satan Sanatçı

Lizzo

Şarkısı Radyoda En Çok Çalınan Sanatçı

Jonas Brothers

Sosyal Medyada En Popüler Sanatçı

BTS

En İyi Turne Sanatçısı

Pink

En İyi R&B Erkek Şarkıcı

Khalid

En İyi R&B Kadın Şarkıcı

Summer Walker

En İyi R&B Turnesi

Khalid

En İyi Erkek Rap Şarkıcısı

Post Malone

En İyi Kadın Rap Şarkıcısı

Cardi B

En İyi Rap Turnesi

Post Malone

En İyi Erkek Country Şarkıcısı

Luke Combs

En İyi Kadın Country Şarkıcısı

Maren Morris

En İyi Country Grubu

Dan + Shay

En İyi Country Turnesi

George Strait

En İyi Rock Şarkıcısı

Panic! At The Disco

En İyi Rock Turnesi

Elton John

En İyi Latin Şarkıcı

Bad Bunny

En İyi Dans/Elektronik Şarkıcı

The Chainsmokers

En İyi Hristiyan Müziği Şarkıcısı

Lauren Daigle

En İyi Gospel Şarkıcısı

Kanye West

Top Billboard 200 Albümü

Billie Eilish “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”

En İyi Soundtrack Albümü

“Frozen II”

En İyi R&B Albümü

Khalid “Free Spirit”

En İyi Rap Albümü

Post Malone “Hollywood’s Bleeding”

En İyi Country Albümü

Luke Combs “What You See Is What You Get” –

En İyi Rock Albümü

Tool “Fear Inoculum”

En İyi Latin Albümü

J Balvin & Bad Bunny “Oasis”

En İyi Dans/ Elektronik Albümü

Marshmello “Marshmello: Fortnite Extended Set”

En İyi Hristiyan Müziği Albümü

Kanye West “Jesus is King”

En İyi Gospel Albümü

Kanye West “Jesus is King”

Top Hot 100 Şarkısı

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

En Çok Çalınan Şarkı

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

En Çok Satan Şarkı

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

Radyoda En Çok Çalınan Şarkı

Jonas Brothers “Sucker”

En İyi İş Birliği

Shawn Mendes & Camila Cabello “Señorita”

En İyi R&B Şarkısı

Khalid “Talk”

En İyi Rap Şarkısı

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus “Old Town Road”

En İyi Country Şarkısı

Dan + Shay with Justin Bieber “10,000 Hours”

En İyi Rock Şarkısı

Panic! At The Disco “Hey Look Ma, I Made It”

En İyi Latin Şarkısı

Daddy Yankee ft. Snow “Con Calma”

En İyi Dans/Elektronik Şarkısı

Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee “Close To Me”

En İyi Hristiyan Şarkısı

For King & Country “God Only Knows”

En İyi Gospel Şarkısı

Kanye West “Follow God”