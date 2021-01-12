2020 ciroları 2019’un yüzde 60’ını yakalayabildi

12 Ocak 2021 Salı, 06:00

Türkiye’de market, elektronik ve mobilya gibi sınırlı birkaç kategori dışında perakende ciroları ortalamada 2019’un yüzde 60’ına ancak ulaşabildi. Bazı kategoriler için “yılın kurtarıcısı” olarak görülen aralık ayında dahi sektör, ortalamada yüzde 50 ciroyu zor yakaladı.

ZAMLI FATURALAR ZORLUYOR

Almanya’da yüksek yargının kira indirimini tartıştığını hatırlatan Öncel, Türkiye’de ise özellikle caddelerde bazı mülk sahiplerinin indirim bir yana 2021 ile beraber zamlı kira faturaları gönderdiklerini bildirdi. Öncel, perakende için acil olarak uygulanmasını istedikleri ve “ekonomik aşı” olarak adlandırdığı önerilerini şöyle sıraladı:

- Salgın koşulları devam ettiği dönem boyunca mülk sahiplerine önümüzdeki yıllarda kayıplarını telafi edici vergi muafiyetleri sağlanarak, mağaza kiralarında yüzde 50 indirim yapılmalı.

- Ticaret Bakanlığı’nın gündeminde bulunan Genel Gider Yönetmeliği bir an önce çıkarılmalı.

- Zarar eden mağazadan bir ay önceden bildirimde bulunmak şartı ile tazminatsız çıkış hakkı verilmeli.

- Kiralamalarda KDV ve stopaj oranları sıfırlanmalı.